Rio: Nilton Caldeira deixa Secretaria Municipal do Ambiente

Na eleição municipal de 2020, o prefeito eleito Eduardo Paes (PSD) escolheu como vice o administrador de empresas Nilton Caldeira (PL). Nilton é fundador do PL e foi assessor do Deputado Federal Alvaro Valle por muitos anos, tendo passado por diversas secretarias do Rio de Janeiro. Hoje, a relação política chegou ao fim, com Caldeira pedindo a exoneração do cargo de Secretário Municipal de Ambiente e Clima, seguindo como vice-prefeito.



Nesta segunda feira (19) após dois encontros com o Eduardo Paes, Caldeira decidiu pedir exoneração de seu cargo de secretário, que ocupou por seis meses.



“Estive sempre à disposição do carioca, a minha vida é pautada no bem servir, acredito que com meus princípios vou continuar pautando minha vida pessoal e política, tenho uma imagem limpa e vou continuar com ela sem esquecer dos compromissos partidários”, afirmou.