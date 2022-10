Rio não terá Árvore de Natal; empresa nega falta de patrocínio

Pelo terceiro ano consecutivo, a cidade do Rio de Janeiro não terá a tradicional árvore de Natal da Lagoa de Freitas. A montagem estava suspensa, desde 2020, por conta da pandemia da Covid-19. Em 2016 e 2017 também não houve árvore, mas por falta de patrocínio.

Procurada, a empresa Dream Factory, responsável pela árvore, negou que a suspensão da montagem tenha sido por falta de aporte financeiro. Segundo a empresa, será realizado um “redesenho do projeto” para o retorno em 2023.

“Para 2023, a Dream Factory está desenvolvendo uma iniciativa mais robusta com novas ações ao redor da Lagoa (além da árvore), inserindo mais tecnologia e mais interatividade com o público”, disse a empresa.

Com isso, a árvore de Niterói deverá ser a principal da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A estrutura está confirmada e terá 0 metros de altura, vai ter a iluminação ainda mais incrementada. Segundo a Prefeitura a árvore vai ser montada na Praça do Rádio Amador, em São Francisco, onde vão acontecer vários shows como o de Alceu Valença.

Foto: Alexandre Macieira/Riotur