Rio multa estabelecimentos por perturbação do sossego

A Secretaria de Ordem Pública, órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro, realizou na noite da última sexta-feira (27), a operação “Perturbação do Sossego” nos bairros da Ilha do Governador e Jacarepaguá, e aplicou seis multas, no valor de R$ 5 mil reais cada, em estabelecimentos que segundo denúncias, desrespeitavam a altura do volume permitido.

Em Jacarepaguá, três multas foram aplicadas em locais que estavam com o som acima do permitido. Na praia da Bica, Ilha do Governador, outros três quiosques também foram autuados por excederem os limites do som. Em caso de reincidência, o valor da multa é dobrado.



“A gente espera que os estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes possam funcionar, mas sempre com respeito aos moradores da região onde ele se localiza, para que a gente possa ter uma cidade em harmonia, com festa e diversão, mas também com sossego e respeito a população”, comenta o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale que completa: “É importante que os empresários que promovem festa e eventos tenham essa consciência e a secretaria sempre aberta ao diálogo, vai estar trabalhando muito intensamente nessas fiscalizações.”







Os guardas municipais também realizaram fiscalizações para coibir o estacionamento irregular chegando a dar 40 multas em motoristas que cometeram infração de trânsito.