Rio libera público em jogos do Flamengo a partir de 15 de setembro

Três partidas do Flamengo terão ocupação de 35% a 50% da capacidade do Maracanã

A prefeitura do Rio acatou o pedido do Flamengo e vai liberar a presença dos torcedores no Maracanã nos jogos do clube, a partir do dia 15 de setembro. Nessa data, o Rubro-Negro encara o Grêmio, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Na decisão que consta em nota técnica assinada pelo Secretário de Saúde, Daniel Soranz, há a liberação para três partidas do clube carioca sob alegação de evento-teste. Nessas partidas, será permitida a ocupação de 35% a 50% da capacidade do estádio.

Confira a data das três partidas:

Flamengo x Grêmio – 15/09 (Copa do Brasil) – 24.783 pessoas (35%);

Flamengo x Grêmio – 19/09 (Brasileirão) – 28.324 (40%);

Flamengo x Barcelona de Guayaquil – 22/09 (Libertadores) – 35.045 (50%)