Rio libera 100% da capacidade dos estádios

Os estádios de futebol na cidade do Rio de Janeiro poderão voltar a receber capacidade máxima. Nesta quarta-feira (27), a Prefeitura Municipal publicou decreto eliminando a restrição de público em estádios e ambientes de competições esportivas, com efeito imediato.

Segundo o Art.3º do decreto, fica autorizado “competições esportivas com a presença de público em estádios e ginásios, com esquema vacinal completo ou teste de antígeno ou PCR nas ultimas 48h.”

Dessa forma, as últimas exigências em relação à ocupação de estádios recebe maior flexibilização. Até então, estava liberada lotação de até 50% da capacidade de praças esportivas.

O esquema vacinal completo, segundo a Prefeitura, prevê pessoas acima de 60 anos, após 14 dias da dose de reforço, e pessoas de 15 a 59 anos, após 14 dias da segunda dose da vacina. É importante salientar que o uso de máscaras continua obrigatório.

O Vasco da Gama, diante da nova determinação, analisa a viabilidade de ter a liberação de 100% da capacidade de São Januário para o jogo de amanhã (19), contra o CSA, pela Série B. Já Fluminense e Botafogo terão mais tempo para se adequar, pois só irão jogar na capital na próxima semana.