Rio já aplica quinta dose da vacina contra a Covid-19

O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, informou que quem tomou a última dose de reforço da vacina contra a Covid-19 há 10 meses já pode procurar um posto para tomar a quinta dose do imunizante.

Mas há uma exceção. Segundo ele,, por enquanto só podem tomar pessoas com imunossupressão e aquelas que participaram de pesquisas.

Por enquanto, não há uma orientação do Ministério da Saúde ou da Anvisa quanto a quinta dose, mas o secretário disse que a cidade tem autonomia para tomar essa decisão. A declaração de Soranz foi depois da confirmação da Prefeitura do Rio de que está circulando uma nova subvariante da ômicron, a BQ.1.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 92% das pessoas internadas nos hospitais não tomaram a dose de reforço, o que é fundamental para evitar o agravamento de casos de Covid-19. O secretário Daniel Soranz afirma que o surgimento da nova subvariante da ômicron, a BQ.1, influenciou o aumento da taxa de positividade no Rio, que saltou de 5% para 21%.

Mais de um milhão e 600 mil cariocas ainda não retornaram aos postos para garantir a quarta dose do imunizante. O número representa cerca de 25% da população do município. Para o infectologista José Pozza, a nova variante tem uma capacidade maior de escapar da proteção da vacina, o que afeta, principalmente, as pessoas sem esquema vacinal completo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mesmo com o crescimento do número de casos, ainda não há orientação para o retorno obrigatório do uso de máscaras na capital fluminense.