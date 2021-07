Rio Icaraí recebe obras contra mau cheiro e água parada

Para evitar água parada, onde se prolifera o mosquito da dengue, por exemplo, o Governo Municipal realiza intervenções a fim de evitar que o problema continue ocorrendo no Rio Icaraí, localizado no bairro de mesmo nome, na Zona Sul de Niterói. As obras são conduzidas pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser).

De acordo com a secretaria, as ações de melhorias tem como objetivo evitar que a água fique parada e provoque mau cheiro com a evaporação. Na concepção da Seconser, a obra é considerada de extrema importância. As obras estão sendo feitas nos trechos entre as ruas Cinco de Julho e Mariz e Barros e da Mariz e Barros até a Avenida Sete de Setembro. A previsão é que o trabalho esteja concluído em até 45 dias.