Rio ganhará Avenida Roberto Dinamite

Assim como Pelé, Roberto Dinamite terá uma avenida com seu nome no Rio de Janeiro. O ídolo vascaíno, morto neste domingo (8), passará a batizar o trecho da Avenida General Américo de Moura, em frente ao Estádio São Januário, casa do Vasco da Gama, na Zona Norte da capital.

O anúncio foi feito na tarde deste domingo, pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). De acordo com o político, a medida será publicada na edição da próxima terça-feira (10), do Diário Oficial do Município.

O trecho da Avenida General Américo de Moura em frente ao Estádio de São Januário( entre as ruas Ricardo Machado e Dom Carlos) vai passar a se chamar Avenida Roberto Dinamite. O decreto será publicado na próxima terça-feira no Diário Oficial. pic.twitter.com/0v949xFNqj — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 8, 2023

Avenida Rei Pelé

Desde a semana passada, a Avenida Radial Oeste, no Rio de Janeiro, passou a ter o nome do Rei do Futebol, morto no último dia 29 de dezembro. Oficialmente chamada de Presidente Castelo Branco, a avenida passou se chamar Avenida Rei Pelé e a placa com o nome do Rei fica no trecho do início da Avenida Maracanã e final na confluência das ruas São Francisco Xavier e Oito de Dezembro, totalizando 1.470m de extensão.

