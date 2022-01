Rio e São Paulo não terão desfiles de escolas de samba no carnaval

Agora é oficial. Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, que aconteceriam no período de carnaval, entre 25 e 28 de fevereiro, no Sambódromo da cidade do Rio de Janeiro, localizado na Avenida Marquês de Sapucaí, foram transferidos para o mês de abril, na semana do feriado de Tiradentes. O mesmo aconteceu com os desfiles da cidade de São Paulo, no Anhembi.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (21), após reunião entre os prefeitos Eduardo Paes (PSD-RJ), do Rio de Janeiro; e Ricardo Nunes (MDB), de São Paulo, com participação de seus secretários de saúde.