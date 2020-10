Rio deve registrar a temperatura mais elevada do ano: 42 graus

Com previsão de temperatura próxima a 42 graus, a Região Metropolitana do Rio deve registrar, nessa sexta-feira o dia mais quente do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mais alta, na quinta-feira (dia 1º) registrada no estado foi 39,9°.

De acordo com a meteorologista Marlene Leal, do Inmet, o tempo no Rio muda a partir da noite de amanhã, com previsão de chuva e rajadas de vento, e queda de temperatura no domingo (dia 4) e na segunda-feira (dia 5). Segundo o Inmet, a temperatura máxima na capital fluminense no domingo será de 22 °C e, na segunda-feira, de 29°C.

O calor forte volta na terça-feira (6) com previsão de temperatura máxima de 41°C. O recorde anterior é do dia 27 de setembro, com 40,2 graus. No primeiro dia de outubro, os termômetros atingiram 40°C.