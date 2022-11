Rio declara ‘Dunas da Gal’ como Patrimônio Imaterial da cidade

Mais do que merecido.

A Prefeitura do Rio de Janeiro declarou o trecho da Praia de Ipanema em frente à Rua Teixeira de Melo como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial da cidade. A região é uma marca do Rio no apogeu dos anos 1970, um ponto que Gal Costa adorava. Tanto que ficou conhecido como “Dunas da Gal”. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município desta sexta-feira (18).

“Fica declarado Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial o trecho da Praia de Ipanema, localizado imediatamente em frente à Rua Teixeira de Melo, conhecido durante a década de 1970 como ‘Dunas da Gal’”, afirma o decreto do prefeito Eduardo Paes.

O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro farão os estudos necessários visando ao registro e a inscrição do local no Livro de Registro dos Lugares.

Eduardo Paes já havia respondido a um pedido no Twitter “para erguer uma estátua de Gal no Calçadão em Ipanema.” “Assim será!”, disse o prefeito.