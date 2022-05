‘Rio de Urina’ e desordem atormentam moradores e comerciantes do bairro

Moradores de São Domingos estão tendo que conviver com um rio de urina a céu aberto. Isto porque de quarta a domingo o bairro é invadido por hordas de pessoas que, aproveitando a ausência do poder público fazem o que bem entendem.

Em ruas como a José Bonifácio rios de urina dos frequentadores causam mau cheiro e imundície. Alguns moradores dizem que é sempre assim, basta se aproximar o fim de semana.

Segundo o professor Marcio Martins, morador do local, o bairro fica insuportável a partir de quarta-feira. Ele diz que “prefeitura precisa urgentemente tomar uma atitude quanto a isso, principalmente agora que foi liberada a vida noturna.

“O pessoal vende e usa drogas no meio da praça. A gente sabe porque fica cheio de pinos largados no chão. Por causa dos rios de urina a prefeitura essa semana até começou a lavar na sexta-feira, tapando o sol com a peneira. Mesmo assim não é sempre”, disse Marcio.

Por causa da arruaça o comércio local agoniza e muitos estabelecimentos estão fechando as portas. Já fecharam farmácia, padaria e alguns restaurantes, nesse caso porque não conseguem com o comércio ilegal que toma conta das ruas durante as noitadas.

“Aquela praça (Leoni Ramos) é um antro, e o comércio local está fechando as portas, porque não tem como concorrer com as barracas. A gente vê que é desleal, porque o comerciante tem que pagar impostos, mas o ambulante quer que se dane. Estacionam carros caindo aos pedaços cheios de mercadoria que vendem livremente”, relatou o morador.

Já a supervisora administrativa Sandra Vianna que trabalha em uma loja na José Bonifácio relatou que os transtornos não atingem só as pessoas físicas, mas as jurídicas também. Seu patrão teve que construir uma barragem de contenção na porta para que a urina não atinja o estoque da empresa.

“Nós lidamos aqui com produtos não perecíveis e perecíveis. Inclusive temos um estoque de suplementos e chocolates e para impedir que a urina humana entrasse dentro do nosso estoque, nós tivemos que levantar aquela mureta criando uma barreira física, para impedir que a urina dos frequentadores da praça e arredores contamine o nosso estoque. Já abrimos reclamação junto à Prefeitura, mas eles só vieram aqui uma única vez na última semana e jogaram um jato d’água, mas não voltaram mais”, relatou Sandra

Sandra reforça a reclamação dos moradores e diz que a partir de quarta-feira, a região se torna um caos. Disse ainda que com a volta das aulas presenciais nas universidades em torno da Cantareira, o problema aumentou.

“Eles se concentram ali no conjunto dos bares, mas não utilizam os banheiros desses estabelecimentos comerciais e acabam fazendo as suas necessidades nas ruas e calçadas. A gente tem a comprovação disso por meio das câmeras de segurança da empresa”, relatou.

A supervisora disse ainda que teme que a empresa comece a ter prejuízos devido ao rio de urina que se forma no local. “É complicado porque temos clientes que vem comprar e buscar o produto aqui na empresa e a entrada é exatamente ali na lateral onde se concentra o maior cheiro de urina. Imagina alguém vir comprar produto alimentício com cheiro de urina? Com o tempo a gente teme que a nossa demanda seja reduzida, porque os clientes reclamam do mau cheiro e muitas vezes não voltam pra comprar”, completou.

“É complicado porque são os nossos colaboradores que precisam fazer a limpeza com mangueira, sabão e desinfetante. Eles tem que fazer um serviço que é da administração pública, mas nossos funcionários acabam fazendo quando a situação está muito crítica.” desabafou Sandra.

Em nota, a Prefeitura informou que está tudo bem. Que a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) faz a coleta e a varrição que estão regularizadas em todo o bairro.

Já a Secretária de Ordem Pública informa que suas equipes e a Guarda Municipal mantém o ordenamento da região e realizam ações na região e quem quiser denunciar é só ligar para 153.