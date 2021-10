Rio de Paz faz manifestação em Brasília durante encerramento da CPI da Covid

Manifestação acontece no gramado do Congresso Nacional e não mais na Esplanada dos Ministérios, como divulgado antes

A manifestação em Brasília do Rio de Paz, nesta segunda-feira (18), será das 6h às 11h, no gramado do Congresso Nacional e não mais na Esplanada dos Ministérios, conforme divulgado anteriormente. Já a entrega dos lenços brancos ao senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid, será logo após a manifestação e não mais às 17h como estava previsto.

A ONG Rio de Paz, a convite da CPI da Covid, vai participar do encerramento da comissão. A ONG vai levar para a capital federal a mesma manifestação dos lenços braços realizada no último dia 8, em Copacabana. Os 600 lenços brancos serão pendurados em varais representando os 600 mil brasileiros mortos pela covid-19. Após a manifestação, os lenços serão entregues ao senador Randolfe pelo taxista Marcio Antonio, que perdeu um filho para a doença, em abril do ano passado.

Em uma das manifestações organizadas pelo Rio de Paz, Marcio se tornou um símbolo contra o negacionismo quando recolocou as cruzes fixadas nas areias da Praia de Copacabana, após elas serem retiradas por um homem contrário aos protestos contra às medidas de combate à pandemia do Governo Federal.

“A CPI tem nosso apoio integral, uma vez que se trata de iniciativa que visa não deixar passar em branco um crime cometido contra a vida do povo brasileiro. O Governo Federal errou desde o início. Menosprezou o poder letal do vírus”, disse Antonio Carlos Costa, presidente da ONG Rio de Paz.