Rio de Janeiro registra queda de 21% no consumo de energia elétrica

Um levantamento divulgado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) apontou que o Rio de Janeiro é o primeiro estado da Região Sudeste que teve uma maior queda no consumo de energia elétrica. A redução foi de 21% seguido de São Paulo que caiu 16% o consumo, Espírito Santo e Minas Gerais com queda de 15%. A pesquisa foi desenvolvida após as medidas de isolamento por conta da pandemia do coronavírus, para evitar o avanço da doença.

Os dados consideraram o Sistema Interligado Nacional (SIN) entre 21 de março e 8 de maio de 2020 no comparativo com o mesmo período de 2019. De acordo com nota o levantamento considera a demanda total do mercado cativo, em que o consumidor compra energia diretamente das distribuidoras, e do livre, que permite a escolha do fornecedor e a negociação de condições contratuais. A pesquisa ainda apontou que o segmento da indústria automotiva se manteve como um dos segmentos com maior queda no consumo de energia. A média de consumo em abril foi 66% menor em comparação com o mesmo período em 2019.

Outro segmento que reduziu a queda de consumo foi o de bebidas, que havia registrado média 33% menor em relação a abril de 2019 e passou para 15% a menos em maio. A indústria têxtil manteve a mesma tendência de queda expressiva: 46% em abril e 48% em maio, ambos os meses comparados com os mesmos de 2019.

“Os dados que nós temos disponíveis hoje apontam para um início de estabilização. Resta saber se, com a flexibilização da quarentena em determinadas regiões e a sinalização de condições mais rigorosas de isolamento em outras, esse cenário se mantém”, analisou Rui Altieri, presidente do Conselho de Administração da CCEE.