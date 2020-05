Rio de Janeiro registra 101 mortes por coronavírus no final de semana

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra, até este domingo (17/05), 22.238 casos confirmados e 2.715 óbitos por coronavírus (Covid-19) no estado. Os casos confirmados aumentaram 2,97% desde o último sábado (16/05) quando tinham 21.601 casos. Já a quantidade de óbitos também aumentou expressivamente com 3,86% a mais do que o sábado,quando foram registradas 2.614 mortes pelo coronavírus.

Há ainda 952 óbitos em investigação e 206 foram descartados. Até o momento, entre os casos confirmados, 17.557 pacientes se recuperaram da doença. A SES esclarece que os casos e óbitos registrados no boletim não ocorreram nas últimas 24h. Na última semana, a capacidade de testagem do Laboratório Central Noel Nutels (Lacen) e laboratórios parceiros dobrou, passando de 900 para até 1.800 amostras analisadas por dia.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:

Rio de Janeiro – 12.921

Niterói – 1.188

Duque de Caxias – 919

Nova Iguaçu – 766

São Gonçalo – 632

São João de Meriti – 468

Volta Redonda – 447

Belford Roxo – 373

Itaboraí – 367

Angra dos Reis – 365

Mesquita – 335

Magé – 247

Petrópolis – 213

Nilópolis – 189

Teresópolis – 188

Campos dos Goytacazes – 187

Maricá – 174

Cabo Frio – 134

Queimados – 125

Macaé – 112

Resende – 109

Itaguaí – 104

Nova Friburgo – 104

Paracambi – 98

Rio das Ostras – 90

Barra Mansa – 88

Saquarema – 77

Araruama – 71

Japeri – 69

Paraty – 63

Barra do Piraí – 60

São Pedro da Aldeia – 48

Rio Bonito – 45

Cachoeiras de Macacu – 44

Tanguá – 43

Três Rios – 42

Casimiro de Abreu – 39

Iguaba Grande – 36

São João da Barra – 35

Bom Jesus de Itabapoana – 32

São Fidélis – 32

Armação de Búzios – 31

Piraí – 31

Valença – 31

Pinheiral – 30

Seropédica – 29

Guapimirim – 25

Sapucaia – 25

Mangaratiba – 24

Paraíba do Sul – 24

Itaperuna – 23

Arraial do Cabo – 21

São Francisco de Itabapoana – 18

Silva Jardim – 17

Mendes – 14

Quissamã – 14

Itaocara – 13

Vassouras – 13

Miguel Pereira – 12

Bom Jardim – 11

Itatiaia – 11

Aperibé – 9

São José do Vale do Rio Preto – 9

Carapebus – 8

Paty do Alferes – 8

Rio Claro – 8

Santo Antônio de Pádua – 8

Areal – 7

Engenheiro Paulo de Frontin – 7

São José de Ubá – 7

Conceição de Macabu – 5

Cordeiro – 5

Miracema – 5

Porciúncula – 5

Porto Real – 5

Rio das Flores – 5

Cantagalo – 4

Carmo – 4

Quatis – 4

Italva – 3

Santa Maria Madalena – 3

Sumidouro – 3

Cambuci – 2

Laje do Muriaé – 2

Macuco – 2

Natividade – 2

São Sebastião do Alto – 2

Cardoso Moreira – 1

Trajano de Moraes – 1

Município em investigação – 8