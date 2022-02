Rio de Janeiro recebe encontro de vela

Entre os dias 13 e 20 de fevereiro, grandes veleiros participam no Rio de Janeiro do encontro “Velas Latinoamerica 2022”. O evento contará com o Veleiro “Cisne Branco”, da Marinha do Brasil (MB), e dos navios da Argentina, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai, que, juntos, navegarão pelos mares da América do Sul e do Caribe, com o objetivo de reforçar os laços de amizade, o intercâmbio cultural, profissional e social entre as Marinhas participantes. Além disso, o acontecimento destaca o importante papel exercido pela MB na consolidação de nossa Independência, cujo bicentenário se comemora neste ano (1822 – 2022).



O evento

A etapa brasileira iniciará com o “Desfile Naval” dos navios participantes, que percorrerão a orla da Cidade Maravilhosa no dia 13 de fevereiro, a partir das 8h, quando os veleiros desfilarão em frente às praias da Barra da Tijuca, São Conrado, Leblon, Ipanema, Copacabana.

Em prol do meio ambiente, os tripulantes dos navios participarão de uma “Jornada Ecológica” no dia 16 de fevereiro, de modo a contribuir com a limpeza das águas (Regata Ecológica) e das praias (“Clean Up Day”) de Baía da Guanabara.

As atividades se encerrarão no dia 20, com o “Desfile Naval”, quando os navios seguirão para o próximo destino, em Montevidéu, no Uruguai.

Durante o evento náutico, ao longo de quatro meses, os navios veleiros visitarão importantes cidades e portos do Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, Panamá, Colômbia, República Dominicana, Curaçao e México.