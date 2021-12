Rio de Janeiro recebe doses de vacina contra a gripe do Espírito Santo

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou que recebeu um reforço de 200 mil doses contra a Influenza doadas pelo estado do Espírito Santo. Questionada sobre a forma dessa doação, se foi tratado pelos governadores ou se foi pedido do Ministério da Saúde, a pasta ainda não explicou. O Rio vive um surto de gripe e dados da Coordenação de Informações e Saúde apontam que nos últimos sete dias foi registrado um aumento de 400% de síndromes gripais nas UPAS estaduais.

Na terça-feira (30) a pasta recebeu as doses do estado vizinho e os postos de saúde municipais serão abastecidos com os imunizantes. “Eu tomei a vacina contra a gripe e quero tomar outra dose. Minha vizinha está bem gripada e me disse que não é Covid-19, mas a gente fica logo com medo né? Eu tive a Covid-19 no meio desse ano, mas eu tomo todos os cuidados. Vou procurar um posto de saúde para tomar a Influenza”, contou a aposentada Ana Cristina da Costa, 65 anos.

Segundo nota da SES os casos da doença registrados nos últimos dias são atípicos, uma vez que são mais comuns nos períodos frios, e podem estar relacionados à baixa cobertura vacinal dos grupos prioritários. De 16 a 22 de novembro, a taxa de positividade para testes de RT-PCR (influenza) feitos pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen RJ) foi de 7%. Esse indicador da circulação do vírus saltou para 41%, no período de 23 a 28 de novembro.

A vacinação contra a Influenza está aberta para todas as pessoas e a SES divulgou que até o momento, foram vacinadas 4.465.252 pessoas em todo o Estado do Rio de Janeiro. A SES reforça a importância da vacinação especialmente dos grupos prioritários: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz há menos de 45 dia), pessoas com comorbidades, comprometimento do sistema imunológico e com 60 anos ou mais.