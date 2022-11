Rio das Ostras ganha nova unidade do Senac RJ

Graças a uma parceria entre a Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Sindicato Patronal do Comércio Varejista (Sindicomércio) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac RJ), a cidade de Rio das Ostras viveu uma semana especial com a inauguração do Centro de Qualificação Gastronômico José Hugo Celidônio, no Parque da Cidade, em Nova Cidade. A cerimônia de abertura aconteceu com a entrega das chaves aos novos gestores, do Senac RJ.

O espaço conta com laboratório de gastronomia, duas salas de aulas, banheiros, vestiários, área administrativa e depósito. O prédio foi totalmente reformado pela empresa Terrapleno Terraplenagem e Construção Limitada por meio de uma Parceria Público Privada.

Participaram da cerimônia de entrega das chaves ao Senac RJ, Adriana Borba, primeira-dama do Município, Aurora Siqueira, secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Denilson Santa Rosa, secretário de Saúde, Evandro da Silva Carvalho, secretário de Segurança Pública, Alberto Moreira Jorge, assessor executivo de Esporte e Lazer, Lara Velho, subsecretária de Desenvolvimento Econômico, e Igor Pessanha, subsecretário de Turismo.

Representando o legislativo, estavam presentes o vereador Maurício Braga Mesquita, presidente da Câmara Municipal, e os vereadores João Francisco de Souza Araújo, Rafael Pereira dos Santos, Rogério Belém da Silva e Vanderlan Moraes da Hora. Pelas instituições, participaram Marcelo Ayres, presidente do Sindicomércio, Pedro Teixeira, diretor de operações do Senac RJ, João Cidreira, gerente de unidade Senac RJ e Suelen Santos da Silva Guimarães, representante da Terraplena Terraplenagem e Construção Ltda.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aurora Siqueira, fez um pronunciamento e contou um pouco da história de retomada das atividades do Centro. “Quando chegamos aqui, em 2018, o prédio estava totalmente abandonado, fechado por dois anos. Recebi do prefeito Marcelino Borba a missão de reformar e colocar para funcionar para qualificar mão de obra. Colocamos a mão na massa e encontramos parceiros que foram fundamentais: a Câmara de Vereadores, a empresa Terrapleno, o Sindicomércio e o Senac. Por isso hoje é um dia de grande realização. Hora de entregar uma unidade que vai ajudar muito a nossa população nas questões de qualificação e empregabilidade”, disse a secretária.

No próximo dia 21 estarão abertas as inscrições para o curso gratuito de garçom. Ao todo serão disponibilizadas 36 vagas, divididas em duas turmas, em breve haverá cursos de preparo de pizzas, massas frescas, cupcake designs e preparos de coquetéis. Mais informações pelo link: https://www.rj.senac.br/cursos/unidade-senac-rio-das-ostras/