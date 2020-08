Rio Cricket completa 123, mas comemoração será no ano que vem

No mês que o clube niteroiense Rio Cricket Associação Atlética completa 123 anos de fundação, a tradicional festa de aniversário foi remarcada para 2021. O motivo da mudança é a pandemia do coronavírus e a nova comemoração, de acordo com funcionários do clube, deverá ser em março com um show do cantor italiano Luciano Bruno.

O presidente do clube, Marcos Flávio Côrtes, está otimista pelo aniversário.

“A pandemia nos fez adiar as nossas comemorações, mas nada vai tirar o brilho dessa festa que, em 2021, será marcada com o show do grande cantor italiano Luciano Bruno”, adiantou.

A fundação aconteceu em 15 de agosto de 1897 através de um grupo de ingleses que criou em Niterói o Rio Cricket and Athletic Association. A escritura de compra de um terreno nos “arrabaldes de Santa Rosa e Icarahy”, lavrada em 16 de novembro de 1897, consagrava a iniciativa daqueles ingleses de abandonar a então instabilidade do clube carioca do qual eram sócios, para investir na solidez de uma associação que jamais sucumbiria pela falta de campo próprio. Hoje, o Rio Cricket Associação Atlética é o terceiro clube destinado à prática de esportes mais antigo em funcionamento em Niterói, atrás apenas do Grupo de Regatas Gragoatá e do Clube de Regatas Icaraí, ambos fundados em 1895.