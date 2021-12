Por falta de vacinas, continua suspensa a vacinação contra a gripe no Rio, onde milhares de pessoas procuram as emergências das redes pública e privada de saúde. A prefeitura aguarda o envio do imunizante pelo Ministério da Saúde.

Em Niterói, os casos de gripe já chegam a 60% dos atendimentos nas emergências de dois grandes hospitais particulares.