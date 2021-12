Rio confirma o primeiro caso de Covid da variante ômicron

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou na tarde desta segunda-feira (20) o primeiro caso da variante ômicron do coronavírus no Rio de Janeiro, após exames de sequenciamento genômico.

A amostra é de uma mulher de 27 anos, residente de Chicago, nos Estados Unidos, que foi a uma unidade de saúde municipal assim que chegou ao Brasil, na segunda-feira passada. Trata-se de um caso isolado, sem transmissão comunitária.

A paciente está com sintomas leves, sob o monitoramento da Vigilância Municipal do Rio e em isolamento domiciliar desde o dia 13, quando desembarcou no país. Todos os contactantes rastreados testaram negativo, informa a prefeitura. A mulher está vacinada com duas doses da vacina contra a Covid-19, mas ainda não recebeu o reforço.

Nada muda na cidade em termos de protocolos contra a Covid-19, informa o secretário de Saúde da capital, Daniel Soranz. Ainda segundo o secretário, como os contatos imediatos da paciente não foram diagnosticados com a doença, o caso dela é isolado, não se tratando, portanto, de transmissão comunitária.