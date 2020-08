Rio chega a 189,29 mil casos de Covid

O Estado do Rio de Janeiro teve 117 óbitos por Covid-19 nas últimas horas. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, até quinta-feira (13) eram 189.200 casos confirmados acumulados e 14.430 óbitos causados pelo novo coronavírus. Há ainda 1.079 óbitos em investigação e 336 foram descartados. Entre os casos confirmados, 167.609 pacientes se recuperaram da doença.

Das 14.412 mortes de Covid-19 no estado, a capital fluminense lidera a estatística com 8.766 óbitos. Em seguida, algumas das cidades com o maior número de vítimas: São Gonçalo (618); Duque de Caxias (602); Nova Iguaçu (465); São João de Meriti (339); Niterói (326); Campos dos Goytacazes (256); Belford Roxo (232); Itaboraí (179); Magé (169); Volta Redonda ( 160); Petrópolis (153); Mesquita (144); Nilópolis (134); Angra dos Reis (127); Macaé (121); Itaguaí (98); Teresópolis ( 95); Cabo Frio( 93) e Maricá (87).

O município do Rio também lidera o número de doentes com 78.500 casos confirmados. Depois vêm São Gonçalo (11.023); Niterói (9.428); Duque de Caxias ( 6.688); Macaé (6.345); Nova Iguaçu ( 4.606); Volta Redonda (4.467); Angra dos Reis ( 4.195); Belford Roxo (3.682); Itaboraí (3.592); Campos dos Goytacazes (3.457); Teresópolis (3.078); Magé (2.662); São João de Meriti (2.559); Maricá (2.508); Itaperuna (2.124); Queimados ( 2.103); Itaguaí (1.961); Três Rios (1.800); Cabo Frio ( 1.751); Nova Friburgo ( 1.709); Petrópolis ( 1.493) e Rio das Ostras (1.482