Rio chega a 16 mil casos confirmados de Covid-19

O Estado do Rio de Janeiro chegou na segunda-feira (31) a 16.061 vítimas desde o início da pandemia da Covid-19, em março. O número de casos confirmados subiu para 225.366, e 202.227 pessoas se recuperaram da doença.

O boletim divulgado pela Secretaria estadual de Saúde apresentou 38 novos óbitos e 329 novos casos. Segundo a secretaria, há 463 mortes em investigação por possível relação com o novo coronavírus (covid-19).

O número de casos confirmados da doença no estado é maior nas cidades do Rio de Janeiro, com 90.466; São Gonçalo, 13.028; Niterói, com 10.692; Duque de Caxias, 8.033; Belford Roxo, 7.531; Macaé, 7.019; Volta Redonda, 5.497; Nova Iguaçu, 5.371; Angra dos Reis, 4.822; e Campos dos Goytacazes, 4.488.

A maioria dessas cidades também está entre as que registram mais vítimas da doença no estado: Rio de Janeiro, 9.663; Duque de Caxias, 654; São Gonçalo, 645; Nova Iguaçu, 518; São João de Meriti, 388; Niterói, 370; Campos dos Goytacazes, 301; Belford Roxo, 265; Itaboraí, 197; e Volta Redonda, 187.

Brasil

No Brasil, desde o início da pandemia, 121.381 pessoas morreram em função da Covid-19. Em 24 horas, foram registrados 553 novos óbitos. Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde divulgada na noite de ontem. Anteontem, o painel do ministério marcava 120.868 óbitos. Há 2.708 falecimentos em investigação. De acordo com o balanço da pasta, o número de pessoas infectadas desde o início da pandemia chegou a 3.908.272. Entre domingo e segunda, as secretarias estaduais de saúde acrescentaram às estatísticas 45.961 novos casos. Anteontem, o sistema do Ministério da Saúde trazia 3.862.311 casos acumulados.

Os casos são menores aos domingos e segundas-feiras pelas limitações de alimentação pelas equipes das secretarias de saúde. Já às terças-feiras, o número usualmente tem sido maior pelo envio dos dados acumulados do fim de semana. Ainda de acordo com a atualização, 689.157 pessoas estão em acompanhamento e outras 3.097.734 já se recuperaram.

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 3,1%. A mortalidade (quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 57,8. A incidência dos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes é de 1859,8.

Os estados com mais morte são São Paulo (30.014), Rio de Janeiro (16.065), Ceará (8.409), Pernambuco (7.593) e Pará (6.146). As Unidades da Federação com menos óbitos até o momento são Roraima (587), Acre (612), Tocantins (673), Amapá (661) e Mato Grosso do Sul (862).