Rio, capital, já registra 17 mortes provocadas pela Influenza em 45 dias

Dados do Sistemas de Informação em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Rio mostram que do início de novembro até 15 de dezembro, foram notificadas 17 mortes em decorrência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada por Influenza, na capital.

Nesse mesmo período, foram notificados 427 casos de SRAG provocado por esse mesmo tipo de vírus.

Os maiores números de casos e de mortes provocadas pelo vírus Influenza foram registrados em dezembro. De acordo com dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe-SIVEP, foram 14 óbitos e 336 casos.