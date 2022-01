Rio de Janeiro cancela carnaval de Rua em 2022

A decisão está tomada. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, já bateu o martelo e decidiu que, por mais um ano, não haverá folia nas ruas da capital fluminense, “nos moldes que eram feitos até 2020.

O aumento do número de casos de Covid-19 decorrentes da variante Ômicron, inclusive com casos de infecção cruzada com a gripe H3N2, cumulada com a pressão do principal patrocinador da festa – uma grande indústria de bebidas – por uma decisão e, ainda, considerando a antecedência que o evento exige para ser organizado, foram alguns dos argumentos apresentados pelo prefeito para justificar a medida, anunciada durante reunião com representantes de Ligas de Blocos.

O prefeito carioca chegou a mencionar outras possibilidades para a realização de eventos momescos, em três lugares específicos da cidade, onde pudesse haver controle de acesso das pessoas, ao longo do mês de fevereiro, dando, ao tradicional patrocinador, inclusive, permissão para a sua realização de graça. No entanto, a proposta não foi bem recepcionada pelas entidades carnavalescas, que ficaram de fazer uma contraproposta.

Eduardo Paes disse que, apesar da tristeza, a decisão foi bem aceita pelos blocos. Outras reuniões ainda vão acontecer para decidir sobre alternativas para a programação dos blocos.

Paes se reuniu nesta terça com Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, e outras ligas de blocos, para informar do cancelamento. Na semana passada, a Banda de Ipanema já havia anunciado que não desfilaria neste ano devido ao recrudescimento do número de casos.

Crédito fotográfico: Fernando Frazão / Agência Brasil