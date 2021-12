Rio Bossa Nova começa com shows na praia de Ipanema

O festival gratuito Rio Bossa Nossa volta à praia de Ipanema a partir dessa quinta-feira (30) com uma programação que reúne shows, atividades culturais, esportivas e de bem-estar. A classificação é livre e o evento vai até 2 de janeiro.

Dentre as atrações do evento, está previsto o o encontro de duas referências da bossa nova, o compositor Marcos Valle e a cantora Leila Pinheiro, com Theo Bial, jovem artista que têm a bossa novo como inspiração. A programação previa a participação da cantora e compositora carioca Dora Morelenbaum, 24 anos, filha do violoncelista e arranjador Jaques Morelenbaum e da cantora Paula Morelenbaum, que faria um show junto com Marcos Valle, mas ela testou positivo para a covid-19 e Valle fará então uma apresentação completa.

O Rio Bossa Nossa seguirá todos os protocolos contra a disseminação da covid-19 estabelecidos pela prefeitura do Rio de Janeiro, parceira do projeto. Para acessar a arena do evento será obrigatório apresentar comprovante de vacinação.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (30)

07h Power yoga, Crossfit

08h Body pump, Crossfit

09h Spinning

10h – 15h Futevôlei, beach tennis, vôlei, futmesa

16h Altinha

18h Sunset com Alice Citybossa

19h – 21h Show: Marcos Valle

22h Alice Citybossa

Sexta-feira (31)

07h Power yoga, Crossfit

08h Body pump, Crossfit

09h Spinning

10h – 15h: Futevôlei, beach tennis, vôlei, futmesa

16h Altinha

18h Sunset com DJ Thiago

Sábado (1/01)

13h – 15h Futevôlei, beach tennis, vôlei, futmesa

16h Altinha

18h Sunset com DJ Gabriel

Domingo (02/01)

07h Power yoga, Crossfit

08h Body pump, Crossfit

09h Spinning

10h – 15h Futevôlei, beach tennis, vôlei, futmesa

16h Altinha

18h Sunset com Alice Citybossa

19h – 21h Show Theo Bial convida Leila Pinheiro

22h Alice Citybossa