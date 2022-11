Rio Bonito vai criar Plano de Trabalho sobre o uso de agrotóxicos

Objetivo é conscientizar a população sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente

A Prefeitura de Rio Bonito debateu sobre a conscientização do uso e aplicação correta de agrotóxicos. Por isso o assunto foi tema de uma reunião técnica que contou com a presença da médica veterinária da secretaria de Agricultura, Renata Brandão, da coordenadora do Programa Saúde do Trabalhador, Dianne Lopes, com o engenheiro agrônomo Leonardo Vicente, coordenador de Controle de Agrotóxicos da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

Na pauta, a conscientização da população quanto aos riscos causados pelo seu uso indiscriminado de agrotóxicos e os problemas provocados ao meio ambiente e à saúde humana, principalmente para produtores rurais que lidam com os produtos químicos utilizados na produção agrícola para combater pragas nas plantações.

Ficou estabelecido durante o encontro que o grupo irá montar um Plano de Trabalho, novas estratégias e ações conjuntas para combater o problema no município, juntamente com os produtores rurais. A utilização constante desses produtos, impacta diretamente na saúde do produtor e na saúde de quem consome tais alimentos.

O agrotóxico só deve ser adquirido após um diagnóstico feito por um profissional. Caso realmente seja necessário, é emitida uma receita agronômica com as devidas orientações para preparação e aplicação. A utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI) também é fundamental para a segurança do aplicador, principalmente no momento de preparo da calda, quando o produto está concentrado.

Atualmente, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Diversos estudos comprovam os malefícios para a saúde humana e ambiental da exposição aos produtos.