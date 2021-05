Rio Bonito tem 300 vagas para Pré-Vestibular Social do Cecierj

Já estão abertas as inscrições para o curso do Pré-Vestibular Social (PVS) da Fundação Cecierj, se encerram no próximo domingo (23) e está sendo efetuado exclusivamente pela internet. Das mais de 6 mil vagas do curso extensivo oferecidos em diversos polos de ensino do estado do Rio de Janeiro, Rio Bonito terá 300 vagas. O pré-vestibular Social é voltado para as pessoas que desejam se preparar para ingressar no ensino superior e participar das provas do Enem, mas não têm condições de pagar por um curso preparatório. As aulas acontecem entre 12 de junho e 4de dezembro.

Devido a pandemia o início das aulas do curso Extensivo 2021 será apenas com material online e apoio dos mediadores por ferramentas digitais. O início das atividades presenciais será reavaliado, dependendo das condições sanitárias que permitam a abertura dos locais onde o projeto ocorre e todos os alunos serão informados com antecedência.

O estudante deve fazer a solicitação da inscrição através do formulário disponível no site da Fundação Cecierj (cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/).Conforme as instruções disponíveis no Edital, os interessados deverão anexar cópias digitalizadas dos documentos necessários e a entrega só poderá ser realizada por meio digital.