Rio Bonito: Secretaria de Saúde inaugura Centro de Triagem Covid

Começou a funcionar na última sexta-feira o Centro de Triagem Covid, localizado ao lado da UPA, e destinado ao atendimento de pacientes com sintomas de gripe. A unidade, que possui 10 leitos, sendo três equipados com respiradores, funcionará de domingo a domingo de 7h às 19h. A intenção é que pessoas com síndromes gripais sejam avaliadas, façam o teste rápido e se for necessário, sejam transferidas para um dos 45 leitos covid, sendo 35 enfermarias covid e 10 UTI’s covid, que foram pactuadas pela Prefeitura com o Hospital Regional Darcy Vargas, somente para os moradores de Rio Bonito.

“Nós iremos acolher a todos os pacientes com síndrome gripal, faremos a testagem rápida, avaliaremos a necessidade de internação e direcionaremos ao Darcy (Hospital Darcy Vargas) se houver necessidade. Se não houver necessidade, nós acompanharemos em casa. Essa, inclusive, é uma coisa que está acontecendo aqui, estamos conseguindo cuidar dos pacientes em casa, por isso nosso índice de internação não tem sido tão alto”, disse a secretária de Saúde Ana Célia D’Ávila.

Um dos primeiros a experimentar o serviço do Centro de Triagem, foi o funcionário público Renato Poubel, que aprovou o atendimento.

“Fiquei sabendo que aqui iria inaugurar hoje, então vim para tentar fazer o teste porque já vinha com sintomas.”, disse Renato antes do atendimento.

Após ser atendido, ele contou sua experiência.

“O atendimento foi rápido e tranquilo. Passei pelo médico, fiz o teste e depois do resultado voltei ao médico, para saber o resultado”, contou Renato.

Responsabilidade

Para o prefeito José Luiz Mandiocão, poder abrir o Centro de Triagem para cuidar dos munícipes, é uma honra.

“A gente fica muito honrado. É um exemplo de responsabilidade da nossa Secretaria de Saúde, é um exemplo de administração. A gente está fazendo as coisas com muita cautela, estamos olhando e cuidando da saúde do povo de Rio Bonito, por isso estamos entregando esse Centro de Triagem para a população com toda a infraestrutura”, disse o prefeito.

Para o prefeito, a colaboração da população é essencial no combate a doença. “A gente precisa da colaboração e todos. Temos que evitar ser contaminados e contaminarmos os outros. Vocês podem ter certeza que Rio Bonito é referência e vai continuar sendo referência no atendimento do coronavírus”, pontou José Luiz.

A mesma opinião, tem a secretária Ana Célia.

“As vezes a população cobra da Prefeitura, mas não faz a sua parte. Nós estamos precisando da colaboração de todos, não é porque teve a flexibilização dos ônibus e do comércio, que a população tem que ir a rua, vá somente em caso de necessidade. Peço que cooperem, porque não adianta nada nós termos o Centro de Triagem, termos 45 leitos no hospital, se a população não colaborar”, enfatizou.