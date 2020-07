Rio Bonito se prepara para a Semana Mundial de Aleitamento Materno

Na próxima semana, do dia 1º ao dia 7 de agosto se comemora a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que este ano é voltada para a preservação do meio ambiente e tem como tema “Apoie a amamentação para um planeta mais saudável”. Na Sala de Amamentação do Posto de Coleta de Leite Humano Mães de Rio Bonito, localizada no Centro Pediátrico Municipal Dr. Almir Branco, apesar da pandemia, a data não passará despercebida. No próximo dia 5, as mães que forem até o posto imunizar seus filhos receberão orientações através de cartazes informativos e haverá distribuição de brindes às nutrizes, obedecendo todas as orientações sanitárias. O mês de agosto é conhecido como “agosto dourado”, pois simboliza a luta pelo incentivo à amamentação.

A fonoaudióloga e coordenadora da Sala de Amamentação, Ana Cláudia Rios explica que o tema definido pela Aliança Mundial para Ação de Aleitamento Materno (SMAM), “teve os olhos voltados para a “Agenda 2030 para um desenvolvimento sustentável do planeta”.

“Desde 1992, quando a ecologia era amplamente discutida, a SMAM traz a sustentabilidade em alguns de seus temas, porém, na atual realidade que nos pegou de surpresa, o tema “Apoie a amamentação para um planeta mais saudável” abraça também nossas aflições. Até o presente momento, todas as pesquisas afirmam que não há contaminação da covid-19 através do leite materno, então temos que celebrar o aleitamento materno”, afirmou Ana Claudia.

Ainda de acordo com ela, “o aleitamento materno deve ser lembrado e celebrado, não só no mês de agosto, mas sempre. Precisamos resgatar a naturalidade da amamentação, que não é uma tarefa fácil, necessita de apoio e incentivo, mas é natural ao ser humano, com algumas exceções, que precisam ser respeitadas. Toda mulher merece ser acolhida nesse momento e saber que terá apoio para enfrentar esse desafio. É essa força e essa rede de apoio que nós, que trabalhamos com aleitamento materno buscamos construir”, disse a coordenadora.

Importância

No site da Sociedade Brasileira de Pediatria, o presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), dr. Luciano Borges Santiago, explica em uma matéria publicada, que a prática da amamentação, que ocorre desde a criação da humanidade, não tem custos para a família, não polui, economiza água, protege a camada de ozônio e ainda gera riqueza intelectual, um bem de extrema preciosidade para a humanidade.

“A SMAM 2020 nos lembra que precisamos cuidar triplamente. Cuidar do planeta doente, cuidar das pessoas doentes com essa nova virose e principalmente cuidar de nos comunicarmos melhor. É preciso falar e ser entendido. Falar bem alto que o aleitamento materno é insuperável; que lactantes com SARS-CoV-2 positivo, mas em bom estado geral e com cuidados adequados de higiene podem e devem sim manter a amamentação; que nós pediatras precisamos nos comunicar cada vez melhor com as famílias e juntos, através também do aleitamento materno, poderemos alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, disse o médico.