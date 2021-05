Rio Bonito retoma segunda dose da CoronaVac

Rio Bonito recebeu novas doses da vacina CoronaVac destinadas à aplicação da segunda dose do imunizante. As pessoas que receberam a primeira dose da vacina até o dia 14 de abril, devem comparecer hoje (11), no Centro Pediátrico Almir Branco, e no Ambulatório Municipal de Boa Esperança, no horário das 9 às 16 horas, para receber a segunda dose da vacina.

A Prefeitura informa que priorizou a vacinação da segunda dose, pois vem recebendo as vacinas com atraso do Ministério da Saúde, responsável pela distribuição das vacinas. As demais pessoas deverão aguardar a chegada de mais doses. Essas ações para vacinação dos grupos prioritários seguem um cronograma da vacinação e o controle de doses recebidas contra o Covid-19 que são destinadas ao município pelo Governo do Estado.