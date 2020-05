Rio Bonito recebe equipamentos para APA da Serra do Sambê

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Bonito recebeu na terça-feira (26) um notebook, uma câmera fotográfica, um GPS e três abafadores que serão usados no monitoramento e ações preventivas na Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal Serra do Sambê.

Segundo a Prefeitura, os equipamentos foram doados pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), através do Programa de Apoio às Unidades de Conservação Municipais (ProUC), que visa promover a conservação da biodiversidade e a recuperação da vegetação nativa em regiões de mosaicos de unidades de conservação da Mata Atlântica, a fim de contribuir para a mitigação e adaptação à mudança do clima.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Bonito, esses equipamentos são frutos de uma iniciativa coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, através do Projeto Mata Atlântica, no contexto da cooperação Brasil-Alemanha para o desenvolvimento sustentável, no âmbito da Iniciativa Internacional de Proteção ao Clima.

“O recebimento destes equipamentos fortalece a gestão da APA e o seu o grau de implementação, além de contribuir para pontuação da cidade no ICMS Verde, que é um mecanismo tributário que busca incentivar os municípios a promoverem ações de preservação dos recursos naturais, como a proteção legal de áreas naturais, entre outras, possibilitando o acesso à parcelas maiores dos recursos financeiros arrecadados pelos Estados através do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em razão do atendimento de determinados critérios ambientais estabelecidos em normas estaduais”, explicou o secretário municipal de Meio Ambiente, Guilber Espindola do Amaral.

Proteção Ambiental – A APA Serra do Sambê foi criada pelo prefeito José Luiz Mandiocão (Progressistas) em maio de 2010, com o objetivo de proteger e conservar os mananciais da bacia do Rio Caceribu, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos naturais e protegendo remanescentes de floresta atlântica e o patrimônio ambiental e cultural da região. O local é supervisionado, administrado e fiscalizado pela secretaria de Meio Ambiente, em parceria com os órgãos federais, estaduais e não governamentais.

Além da APA Municipal Serra do Sambê, Rio Bonito também possui outros parques municipais, como o Embratel 21, o Três Coqueiros, o da Caixa D’Água, o Morada dos Corrêas, o Rio dos Índios e o Verde Vale, no Green Valey.