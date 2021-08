Rio Bonito realiza testes rápidos de Covid neste sábado

A secretaria Municipal de Saúde, através da vigilância Epidemiológica, promove neste sábado (7) uma ação de testagem rápida de Covid-19, para identificação dos anticorpos para Coronavírus, destinado a população assintomática, ou seja, pessoas que não apresentam sintomas gripais no momento.

Serão distribuídas 500 senhas e o resultado do exame fica pronto em até 15 minutos. A ação acontece na Praça Fonseca Portela, das 8 às 12 horas. Para fazer o teste rápido é só comparecer no local e apresentar documento de identidade oficial com foto. O uso de máscara cobrindo corretamente o nariz e a boca é obrigatório.

Essa ação é baseada na recomendação do Ministério da Saúde que orienta a testagem na população para fins de estudo epidemiológico do novo coronavírus. O município pretende realizar várias ações como essa para ampliar o número de pessoas testadas, e acompanhar a evolução dos casos da doença.