Rio Bonito realiza melhoria nas estradas de acesso à Zona Rural

A Prefeitura de Rio Bonito vem realizando obras na Estrada de Rio Seco, que dá acesso a várias localidades da Zona Rural do município. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos informa que a estrada vem sendo patroladas e recebendo aplicação de Brita Granulada Simples (BGS) em pontos mais críticos. Os funcionários estão executando a troca de manilha na estrada, além de construírem canais de escoamento de enchentes para evitar que os buracos e erosões prejudiquem o trabalho de conservação da manutenção realizada no local.

“Este é um momento delicado, pois com as fortes chuvas nossas estradas rurais sofrem diversas complicações. Mas estamos em pleno atendimento das demandas que apresentam estados críticos e emergenciais”, pontuou o secretário de Obras e Serviços Públicos, Paulo Gustavo Brandão Moraes Ele garantiu que a Secretaria tem realizado um planejamento para atender as demandas emergenciais, principalmente pelo alongamento do período chuvoso, que danifica a maioria das manutenções realizadas ao longo do ano