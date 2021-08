Rio Bonito realiza Conferência de Saúde

Moradores de Rio Bonito, lideranças comunitárias, representantes de entidades, agentes de saúde, entre outros, que desejam participar do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), são aguardados para a 11ª Conferência Municipal da Saúde, que será realizada de forma online, no dia 20 de agosto, no Auditório do Centro Administrativo da prefeitura, na Praça Cruzeiro. A Conferência, que este ano tem como tema “Fortalecendo o SUS e o Controle Social”, é uma iniciativa do Conselho Municipal de Saúde e da Prefeitura de Rio Bonito, através da Secretaria de Saúde.

As Conferências de Saúde funcionam como fóruns de deliberação e discussão de diretrizes para a saúde pública do município nos próximos dois anos. Esses encontros estimulam a participação social e o protagonismo do cidadão na formulação de instruções que orientarão a execução de políticas públicas, conforme os anseios dos usuários. É um evento em que a sociedade avalia a situação de saúde, elabora e prioriza propostas que serão diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis municipal, estadual e nacional.

Como funciona

A Conferência Municipal da Saúde é um evento bienal, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde. Em 2021, ocorre a 11ª edição do evento. Com base nos debates serão elaboradas propostas para construir as diretrizes do Plano Plurianual e o Plano Municipal de Saúde. Além disso, a Conferência é responsável pela eleição dos representantes para o Conselho Municipal de Saúde, para um mandato de dois anos.

Plenária

A plenária debaterá as propostas para o Plano Municipal de Saúde e as emendas aprovadas pela conferência. O direito a voz e voto são exclusivos para os delegados e delegadas que irão se inscrever de forma online. A conferência se encerra com a eleição dos novos conselheiros de saúde.