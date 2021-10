Rio Bonito realiza caminhada ‘Todos Contra o Câncer’

Foi realizada na cidade de Rio Bonito uma caminhada de conscientização intitulada: “Todos Contra o Câncer”. O evento aconteceu neste fim de semana, tendo início na Praça do Green Valley, indo até a Praça Fonseca Portela, no Centro da cidade.

Com o objetivo de divulgar a campanha ‘Outubro Rosa’,o evento reuniu diversas pessoas, dentre elas, o prefeito Leandro Peixe (Republicanos), a Secretária de Saúde Mirilza Alves, acompanhada de sua equipe, demais secretários e moradores de diversas regiões do município.

“Estamos reunidos com um só objetivo de mostrar que é necessário fazer esse preventivo. É melhor se prevenir do que remediar”, destacou o prefeito durante a parada do grupo, no Centro de Rio Bonito.

Durante a concentração na Praça do Green Valley, uma equipe da Saúde esteve no local para realização de testagem rápida da Covid-19, se estendendo de 8 às 12 horas.

“Eu estava da janela acompanhando e achei lindo. Fiquei acenando para todos que passavam e mandando beijo”, afirmou D. Luiza, moradora do Centro que se emocionou com a mobilização. A idosa ainda comentou que se tivesse condições participaria sempre de ações como essa.

A proposta inicial era que a caminhada terminasse na Praça Fonseca Portela, mas os participantes decidiram prosseguir até o Mercado Municipal, onde se despediram e receberam orientações sobre as próximas programações da campanha.

Outros eventos acontecem ainda este mês, como o “Mais 4 horas por você”, que está com atendimento estendido na Clínica da Família e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Boa Esperança, Bela Vista, Praça Cruzeiro, Boqueirão e Parque Indiano, de 16 às 20 horas, para mulheres que não conseguem se consultar em horário comercial.

Dia ‘D’

No dia 23 de outubro acontecerá o Dia ‘D’ de combate ao câncer de mama, com a realização de exames preventivos no Ambulatório Municipal Manoel Loyola Junior, na Mangueirinha, das 8h às 12h. Na ocasião serão realizadas palestras com orientação sobre prevenção ao câncer de mama e no colo do útero. A palestra “Violência contra a Mulher”, ministrada pela Juíza Yedda Christina Ching San, acontecerá no próximo dia 30 e será realizada na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Bonito.