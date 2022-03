Rio Bonito quer programa voltado para qualificação de jovens

O Programa de Serviço Voluntário nos Municípios foi apresentado na sexta-feira (18) no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense. E o prefeito de Rio Bonito, Leandro Peixe, e o secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico Teilor Cerqueira, estiveram presentes ao evento, que contou com a presença do Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, entre outras autoridades. O programa, realizado em parceria com os municípios para ajudar trabalhadores desempregados a adquirirem experiência profissional, com a ajuda de cursos de qualificação, visa amenizar os impactos sociais no mercado de trabalho, causados pela pandemia da Covid-19.

O Programa de Serviço Voluntário irá oferecer oportunidade aos trabalhadores desempregados de adquirirem experiência profissional juntamente com a participação em cursos de qualificação, priorizando os jovens entre 18 e 29 anos, além dos trabalhadores acima de 50 anos que estão fora do mercado há mais de dois anos. O objetivo é aumentar a empregabilidade desses trabalhadores e transferir renda, através da bolsa qualificação (que deve observar o valor do salário-mínimo hora) e transporte (obrigatório), assegurando que o outro turno seja para a realização de curso de qualificação. O programa terá duração até 31 de dezembro de 2022.

Oferta de cursos

O município que aderir ao novo programa vai assegurar aos beneficiários a oferta de cursos de formação ou de qualificação profissional, com carga horária mínima de 12 horas para cada 30 dias de permanência, e carga horária máxima de 100 horas anuais. Os cursos serão oferecidos pelo Sistema S (como Senac, Senai e Sebrae), com prioridade para qualificação nas atividades econômicas mais importantes do município. Este também poderá oferecer outros tipos de cursos, em convênios com instituições de formação profissional.

Premiação

As experiências bem-sucedidas do Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário receberão o Prêmio Portas Abertas como reconhecimento. O prêmio será implementado por meio de parcerias com outras instituições.

O governo federal afirma que o programa visa aumentar a empregabilidade dos trabalhadores desempregados e amenizar os impactos sociais no mercado de trabalho decorrentes da crise causada pela Covid-19.