Rio Bonito prorroga a inscrição para o processo seletivo da Saúde

A Prefeitura de Rio Bonito prorrogou até o próximo sábado (9), a inscrição para o processo seletivo simplificado para trabalhar no Hospital de Campanha do município. São 102 vagas, mais formação de cadastro de reserva, para contratação temporária, podendo se estender até o fim da pandemia ou do funcionamento da unidade de campanha.

Segundo a Prefeitura, o processo seletivo será realizado através de análise curricular de títulos e experiências profissionais comprovadas através da avaliação curricular e de requisitos dispostos no edital. A publicação da relação de inscritos e o resultado da análise curricular, sairá no próximo dia 12, já o resultado final será publicado no dia 13.

O edital do processo seletivo está disponível na aba “Atos Oficiais” do site da Prefeitura. Para evitar aglomeração, a inscrição será online. Através do link: https://forms.gle/FpT5ErvHuAF5x6ee7, que está no site da Prefeitura (www.riobonito.rj.com.br) os candidatos podem preencher o formulário de inscrição. No e-mail: processoseletivo002.20rb@gmail.com, devem ser anexados os documentos seguindo os seguintes critérios: ser enviado para o e-mail citado após o preenchimento do formulário de inscrição; os documentos devem estar em único arquivo; o arquivo deve ser no formato PDF; deve ser intitulado com o nome do candidato; os documentos devem estar legíveis.

Já os documentos que devem ser enviados por e-mail são: Documento de identidade com foto; Carteira de Trabalho; CPF; Foto 3 X 4; Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; Comprovante de residência; Título de eleitor; Comprovante de votação da última eleição; Diploma ou certificado de conclusão de curso (escolaridade exigida); Currículo atualizado, acompanhado de cópia dos comprovantes das atividades nele referidas; Inscrição junto ao Conselho competente, quando o cargo exigir; Certificado de conclusão de cursos de aperfeiçoamento na área para a qual está se inscrevendo; Certidão de nascimento, casamento, divórcio ou de união estável; Certidão de nascimento e CPF dos dependentes menores de 21 anos e certificado de reservista (se do sexo masculino).

AS VAGAS

As vagas para o Hospital de Campanha são para assistente Operacional – 4 vagas; auxiliar de Serviços Gerais – 4 vagas; copeira – 4 vagas; enfermeiro – 12 vagas; fisioterapeuta – Área; respiratória – 4 vagas; maqueiro – 4 vagas; médico Generalista – 14 vagas; técnico de Enfermagem – 24 vagas e técnico de Radiologia – 4 vagas. As vagas para outras unidades de Saúde são: Fisioterapeuta – Área Respiratória – UPA – 1 vaga; Médico – Intervencionista – SAMU – 10 vagas; Médico Generalista – UPA – 10 vagas; Médico Generalista – ESF – 7 vagas e médico Pediatra – UPA – Cadastro de Reserva.