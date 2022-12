O evento quer chamar a atenção para a importância da violência doméstica

Promovido pelo Instituto Federal Kids, em parceria com a Prefeitura de Rio Bonito, estão abertas as inscrições para a Corrida Federal Rosa, que acontece no domingo (11) da semana que vem.

De acordo com as secretarias de Esporte e Lazer e Assistência Social, com apoio do Sesc, a concentração e largada serão no Mercado Municipal, às 8h. A chegada é no mesmo local.

O evento tem o objetivo de chamar a atenção para o combate ao feminicídio e à violência contra a mulher, em Rio Bonito.Rio Bonito promove Corrida de Combate à Violência Doméstica

Podem participar pessoas de todas as idades. As inscrições devem ser feitas pela internet no link: https://www.eventbrite.com.br/e/corrida-de-combate-a-violencia-domestica-etapa-rio-bonito-tickets-459982499037.

A retirada dos kits será no dia 10 de dezembro, entre 9 e 17 horas, dentro do Mercado Municipal. Cada kit é composto por uma sacola com a camisa, número de inscrição e medalha. As inscrições podem ser efetuadas por homens e mulheres, inclusive, crianças a partir de dois anos de idade, acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Há também a opção de correr no formato Pipoca, onde o participante efetua a caminhada ou a corrida dentro do percurso, mas sem a obrigação da aquisição do Kit.

Esse tipo de evento serve de alerta sobre a violência contra a mulher, que continua sendo um crime que possui o silêncio como aliado, o que dificulta que as autoridades tomem medidas mais efetiva na sua repressão.

A dependência econômica da vítima perante o agressor são fatos que precisam ser levados em consideração, nas medidas de prevenção junto com políticas públicas de amparo e capacitação da mulher vítima de violência doméstica, além de ampliar as medidas protetivas penais.