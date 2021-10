Rio Bonito participará de encontro sobre desenvolvimento econômico regional

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro realizará um evento de Desenvolvimento Econômico Regional no dia 08 de novembro, com a participação de seis municípios da região: Rio Bonito, Maricá, São Gonçalo, Tanguá, Cachoeiras de Macacu e Itaboraí, este último como sede do encontro.

O objetivo do evento é promover um debate sobre vocações, oportunidades, investimentos, problemas e desafios, além de elaborar agendas estratégicas para o desenvolvimento das regiões de todo estado.

Os municípios participantes poderão ter acesso a informações e serviços do Governo do Estado, tais como Agência Estadual de Fomento (Agerio), Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), Companhia de Desenvolvimento Industrial (Codin), Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Corpo de Bombeiros e outros, com participação Institucionais de grandes empresas como Petrobras, Gerdau, Associações de Classe, Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL), Convention Bureau e outras empresas de relevância da região.

O Governador do Estado, Cláudio Castro; o Ministro de Minas e Energia, Bento Buarque; e os prefeitos das cidades participantes estão confirmados para fazer parte do encontro. A secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Rio Bonito, através do secretário Teilor Cerqueira, visitou a Secretaria de Estado de Desenvolvimento durante esta semana para definir a participação do município no evento.

O encontro também contou com a participação de Adevalcir Hortencio, secretário de Comunicação Social, da coordenadora de Desenvolvimento Econômico, Barbara Dias, além da assessora Laura Brito, Andreia Crocamo e João Marcos do escritório de projetos.