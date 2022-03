Rio Bonito – Município soma forças com o estado do Rio

O convênio do programa ‘Somando Forças’ foi assinado, na tarde da última quinta-feira (10), entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, beneficiando Rio Bonito e outros 9 municípios fluminenses com projetos de infraestrutura, saúde e cultura. As ações de pavimentação asfáltica terão início ainda neste primeiro semestre de 2022.

O plano de trabalho, as documentações necessárias e cumprir todas as exigências já haviam sido realizadas e levadas para a Secretaria de Cidades pela equipe responsável da Prefeitura Municipal de Rio Bonito em busca do benefício para a localidade.

“Sabemos que a falta de asfalto é um problema que afeta diversas regiões do nosso município há anos e hoje eu fico muito feliz em trazer esta novidade para toda a população. Esta é uma conquista para todos nós”, destacou o prefeito Leandro Peixe.

A princípio os bairros Cajueiro, Viçosa e Jacuba serão os primeiros contemplados com o projeto de pavimentação asfáltica, com o objetivo de proporcionar melhorias na qualidade de vida da população.

De acordo com o governador Cláudio Castro, seu papel como gestor público é que os sonhos das pessoas sejam realizados.

“Dou o testemunho da minha emoção, em dar continuidade a este programa, mesmo sendo de outras gestões, pois não importa quem começou e quem vai terminar, o importante é quem vai ser beneficiado”, declarou o chefe do executivo estadual em suas redes sociais.

O ‘Somando Forças’ prevê a transferência de recursos para realização de obras de infraestrutura. Segundo a Secretaria Estadual das Cidades (SECID), responsável pela execução dos trabalhos, o estado repassa 95% da verba, com contrapartida de 5% das prefeituras, que executam as intervenções e escolhem as áreas prioritárias para a aplicação do investimento.

As prefeituras que já participavam do programa devem ter as prestações de contas em dia e aprovadas, além de seguir todo o trâmite já previsto, para fazer jus à retomada dos projetos. Neste primeiro momento não serão possíveis novas adesões regionais.

“Nossas entregas são para os munícipes, que merecem toda atenção do poder público. O compromisso com a melhoria da qualidade de vida, por meio de obras de infraestrutura, é política do Governo do Estado”, ressaltou o secretário das Cidades, Uruan Andrade.