Rio Bonito marca presença em evento de desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação

O secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Teilor Cerqueira, participou do evento regional de tecnologia “Conlestech”, realizado na última semana (23), no Centro de Convenções do SESC Alpina, em Teresópolis. O evento reuniu representantes dos institutos de Ciência e Tecnologia, startups e outras empresas que desenvolvem tecnologia no Estado, além das prefeituras dos municípios do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense (Conleste). O consórcio reúne 17 municípios, com 3 milhões de habitantes em sua área de abrangência e 20% do PIB do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo foi fomentar a economia do conhecimento através de estratégias conjuntas nas áreas de ciência, tecnologia e inovação.

Com o tema “Mercado de Trabalho do Futuro, Presente!”, o Conlestech é o primeiro dos quatros eventos tecnológicos que acontecerão ao longo do ano, e abordou as mudanças do mercado de trabalho diante dos avanços tecnológicos e as profissões do futuro. A programação incluiu um fórum temático com painéis e palestras e rodas de negócios, além de exposição com as instituições do ecossistema de inovação do Conleste, as govteths do Sebrae e as 17 Prefeituras consorciadas, para possibilitar negociações público-privadas e inserir a Inovação dentro do ambiente público.

Segundo o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Teilor Cerqueira, o Conlestech é a oportunidade para que os municípios dialoguem entre si, com a sociedade civil e o setor produtivo buscando construir projetos coletivos que valorizem a ciência, a tecnologia e a inovação, mas sempre com a preocupação voltada para o desenvolvimento social. Diante deste cenário, a busca de soluções coletivas se mostra o caminho mais promissor para o desenvolvimento regional.

O evento contou com palestras, painéis com debates, exposição das instituições do ecossistema de inovação e sessão de negócios para startups. Durante a cerimônia, o Executivo de Desenvolvimento de Negócios da IBM, Fabiano Rangel, entregou a chave simbólica do programa ‘Hackatruck Markerspace’, laboratório móvel de tecnologia, nas mãos do vice-presidente do consórcio, Vinicius Claussen, acompanhado do diretor geral do Conleste, Hédio Mataruna, e do secretário municipal de Ciência e Tecnologia de Teresópolis, Vinicius Oberg. O laboratório móvel chegará em Teresópolis em 2023 para capacitar gratuitamente estudantes de ensino superior em novas tecnologias.

Ao final do evento, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense ainda firmou um protocolo de intenções com a Fecomércio, representada pelo diretor regional do Senac, Sérgio Ribeiro. A assinatura visa um escopo que contempla: atendimento social, eventos culturais, qualificação para o turismo e gastronomia, tecnologia da informação, saúde e bem-estar.

O Conlestech foi desenvolvido fruto de uma parceria do Conleste com o Sebrae-RJ, a Agência de Inovação da Universidade Federal Fluminense (UFF), Instituto de Ciência, Inovação e Tecnologia de Maricá (ICTIM) e as prefeituras consorciadas. Durante o discurso na cerimônia de abertura, o diretor geral do Conleste, Hédio Mataruna, agradeceu a todos os ex-presidentes e ex-diretores que já passaram pelo consórcio pelo trabalho realizado e destacou a resiliência do Conleste.

“O consórcio foi criado há 17 anos com o propósito de representar os municípios diante do tão sonhado empreendimento do Comperj, que teve suas atividades frustradas, e também diante dos governos estadual e federal. Desde então, teve que se fortalecer, se transformar e se reinventar. E, hoje, promove um dia dedicado a falar sobre tecnologia. É um marco para toda a região, porque o Conleste é nosso”, afirmou o diretor.

Sobre o Conlestech

O ‘Conlestech Terê’ foi o primeiro de quatro eventos de base tecnológica que acontecerão ao longo deste ano. Com viés de Inovação, o programa tem como objetivo fomentar a Economia do Conhecimento na região do Conleste, a partir união do ecossistema regional com o poder público, as universidades e as empresas de base tecnológica, a fim de gerar um poderoso polo de demanda de encomendas públicas. O próximo evento do Conlestech será realizado em Niterói, com o tema ‘Cidades Inteligentes’.