Rio Bonito lança plataforma digital com atividades pedagógicas

Começou a funcionar desde quarta-feira a plataforma digital “Educa Covid Rio Bonito” com proposta de atividades pedagógicas destinada aos alunos da rede municipal. A nova ferramenta foi criada pela secretaria de Educação após as medidas de restrições que foram tomadas para combater a pandemia do coronavírus, entre elas o fechamento das escolas e a permanência dos alunos e professores em casa. O conteúdo da plataforma digital pode ser acessado no endereço eletrônico https://educacovidrb.com.br ou pelo site da prefeitura (www.riobonito.rj.gov.br).

A plataforma é fruto do trabalho dos profissionais do departamento de ensino em parceria com os orientadores pedagógicos e professores. Textos, histórias, informativos, ilustrações, além de vídeos educativos estão disponíveis para consulta pelos alunos da creche ao 9º ano. Esse espaço foi criado para pesquisa e troca de informações entre os mais de 8,5 mil alunos da rede municipal.

Ainda não se pode determinar o tempo que os estudantes ficarão fora das escola por causa do coronavírus, mas neste período de quarentena, o apoio dos pais é muito importante para explicar o que está acontecendo e ajudar a criar um momento para os estudos. Flexibilidade, organização e paciência são elementos importantes no planejamento para se estudar em casa, que foram levados em consideração pelos profissionais da educação que estão organizando o conteúdo da plataforma digital.

Todo o conteúdo da plataforma digital está disponível para os alunos da creche ao 9° ano, e estão divididos por arquivos para cada modalidade. Os conteúdos e as atividades foram organizados com o intuito de fortalecer os vínculos familiares. Têm brincadeiras, jogos, propostas para várias disciplinas, além de textos e ilustrações que trazem informações sobre o novo coronavírus e as formas de evitar a doença. Tudo de forma pedagógica.

“Organizar a vida estudantil dos filhos em casa é um dos desafios que os pais estão enfrentando durante o período de quarentena. Montar um plano de estudos, com horários definidos, é o mais indicado nesse momento. Nós montamos essa plataforma digital para manter o aluno ativo durante essa crise. Mas as atividades pedagógicas só trarão resultados positivos se estiverem em sintonia com as rotinas da casa”, afirma a secretária de Educação, Wanderlúbia Antunes.