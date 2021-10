Rio Bonito investe para ser líder do setor pecuário no estado do RJ

Rio Bonito está se preparando para se tornar a “Capital Pecuária do Estado do Rio.” Para isso, o município está

apoiando e fomentando o crescimento do setor pecuário, ao promover o primeiro Leilão de Gado, que acontecerá no dia 21 de outubro, no Parque de Exposição da cidade. Os lances pelos animais poderão ser feitos de maneira

presencial ou remotamente.

De acordo com o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Teilor Cerqueira, esse evento movimentará a economia, o turismo, os setores de serviços, como hotéis, pousadas e restaurantes, além de gerar postos de trabalho diretos e indiretos. “A intenção dos realizadores é fazer um leilão todo mês no Parque para estimular a pecuária e desenvolver a economia de toda região. Só para transportar o gado, devem ser usados entre 30 e 50 caminhões, além de movimentar restaurantes, mercados, depósito de bebidas, hotéis, materiais de construção, madeireiras, entre outros segmentos”, afirma o secretário.

Outro investimento que poderá impulsionar a economia da cidade é a inauguração de um abatedouro de gado no município, previsto para ser construído na localidade de Lagoa Verde. Teilor explicou que essa é uma obra importante para os produtores da região, que faziam o abate dos animais em Valência, cidade ao Sul do Estado, localizada a mais de 200 km.



O secretário ressaltou ainda que Rio Bonito possui atributos que colocam o município na vanguarda da

pecuária, como boa topografia, qualidade de pastagem, clima favorável, além de uma localização privilegiada,

cortado por duas das principais rodovias do País, a BR-101 e a Via Lagos. “Temos um clima muito bom,

com bastante chuva, que favorece a qualidade da pastagem. A localização privilegiada favorece a logística. Estamos próximo da Capital do Estado e dos principais mercados consumidores”, destacou o secretário.



O Médico Veterinário Dr. Bruno Motta afirma que “a perspectiva de crescimento desse segmento da pecuária

de corte é real na região, atraindo investimentos de grande porte e temos a responsabilidade de incentivar e regulamentar esse mercado”, explica.