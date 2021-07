Rio Bonito inicia testes de comunicação integrada com a PRF

Dando sequência à parceria com a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública de Rio Bonito iniciou os testes de comunicação entre os agentes da Guarda Municipal e os da PRF. Por isso, foi instalada uma antena de comunicação na rampa de Asa Delta, na Serra do Sambê, com o propósito de iniciar os testes de comunicação dos radiotransmissores.

O chefe da pasta, secretário Rafael Sodré, explicou de que forma esses testes são realizados. Ele enfatizou que os teste também visam contar com a integração do batalhão do município vizinha de Itaboraí, o 35º Batalhão de Polícia Militar.

“Atualmente, a Superintendência de Comunicação Crítica trouxe para o município trouxe uma antena dentro de um carro para ajudar na realização dos testes de rádio na nossa cidade. A gente conta com a presença da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar e até tivemos a participação do comandante do 35º BPM, que nos auxiliou nesses testes para fazer com que os rádios possam ser usados o mais breve possível em nossa cidade.

Sodré também explicou que a integração em todo o processo de comunicação entre a PM, PRF e a Guarda Municipal facilita no acompanhamento e apuração de alguma ocorrência, como também auxilia no patrulhamento das ruas e principalmente da rodovia BR-101, que corta o município e é uma das principais vias que cortam o estado do Rio.