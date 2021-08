Rio Bonito incentiva a formalização de microempreendores individuais

A Prefeitura de Rio Bonito, através da secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, incentiva a formalização de microempreendedores no município. O empreendedor que deseja formalizar seu negócio como Microemprendedor Individual (MEI), deve inicialmente verificar se a atividade que exerce ou deseja exercer, está dentro das permitidas pelo Portal do Empreendedor (veja quadro abaixo).

Toda atividade comercial, industrial ou de serviço precisa de autorização da Prefeitura para ser exercida. Para quem possui alguma dúvida sobre o MEI, pode procurar atendimento na Sala do Empreendedor, que funciona na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que funciona na Rua Deocleciano Guimarães, 15, no Centro, ou na secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, no Centro Administrativo da prefeitura,na Rodovia BR 101, Km 266, na Praça Cruzeiro. Além disso, pode tirar dúvidas por e-mail: desenvolvimento.economico@riobonito.rj.gov.br ou pelo telefone e WhatsApp da Sala do Empreendedor: 21-99947-9655. O horário de Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 17 h.

A prefeitura criou um roteiro com as dúvidas mais comuns entre os empreendedores:

QUEM PODE SER MEI?

• Tenha faturamento limitado a R$ 81.000,00 por ano;

• Não participe como sócio, administrador ou titular de outra empresa;

• Contrate no máximo um empregado, que receba exclusivamente 1 (um) salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional.