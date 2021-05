Rio Bonito inaugura Centro de Tratamento Imediato da Covid-19

O Centro de Tratamento Imediato (COE) da Covid-19, localizado no Ambulatório Municipal Manoel Loyola Filho, na Mangueirinha, Rio Bonito, foi inaugurado na última quarta-feira (12) e contou com a presença do prefeito Leandro Peixe (Republicanos) e seu vice José Américo, entre outras autoridades. O local foi preparado para dar assistência aos pacientes com sintomas respiratórios e suspeita de infecção pelo coronavírus.

A coordenadora da Rede Ambulatorial da cidade, Renata Solano, explicou que a Secretaria de Saúde abriu novos consultórios e ampliou o número de profissionais que atuam nas equipes para fazer o acolhimento de quem procurar atendimento no local. A intenção é que pessoas com síndromes gripais sejam avaliadas, façam o teste rápido e, caso necessário, sejam transferidas para internação na rede hospitalar.

“A abordagem da Covid-19 está baseada no diagnóstico e no tratamento imediato. Temos que, desde o início dos primeiros sintomas, fazer a abordagem desse paciente e oferecer o cuidado e a atenção necessários. Um Centro de Triagem como esse, que funciona seguindo bons fluxos e práticas clínicas, oferece condições para fazermos um tratamento adequado para o paciente, que é acolhido desde o início e também pode fazer a revisão, caso necessário. Estamos trabalhando para dar todo esse suporte baseado no conhecimento cientifico que nós temos”, afirma o médico Marcelo Costa.

A unidade de saúde conta com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e possui uma estrutura física com consultórios, sala de coleta de medicação, entre outros.

“O prefeito manifestou o desejo de oferecer para a população esse atendimento imediato contra a Covid-19. Para isso, temos participado das reuniões do Centro de Operação de Emergência (COE), onde conseguimos, em conjunto, montar uma identidade do atendimento na cidade”, garante a secretária de Saúde Daiana Albino.

Iniciativa Pioneira

O prefeito Leandro Peixe esclareceu que a inauguração do Centro de Tratamento Imediato foi uma medida preventiva para acolher e fazer o tratamento das pessoas que apresentarem novos casos da Covid-19. O local é equipado com toda estrutura necessária para atender a população.

“Fazer um protocolo que unificasse todos os atendimentos dos nossos médicos para os casos de Covid e que fosse uma questão de emergência, foi uma das bandeiras que levantamos quando assumirmos a prefeitura. Fomos um dos primeiros municípios a colocar em prática esse tratamento imediato e, se Deus quiser, vamos conseguir controlar a Covid-19 e salvar muitas vidas em Rio Bonito”, afirmou o prefeito.