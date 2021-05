Rio Bonito inaugura campo de futebol e quadra no Parque das Acácias

A Prefeitura de Rio Bonito inaugurou no último domingo (16) a revitalização e reforma da quadra poliesportiva e o campo de futebol society de grama sintética do bairro do Basílio. Durante a obra, também foi feita a drenagem e colocação de um novo piso e calçada em todo o entorno, além de construção de um parquinho e jardim. A cerimônia contou com a presença do prefeito Leandro Peixe, o vice-prefeito José Américo, e da deputada Federal, Soraya Santos, além de secretários municipais e moradores locais.

O prefeito Leandro Peixe falou da importância de inaugurar esse equipamento público para a comunidade do Parque das Acácias. Ele informou que, após a pandemia, esse local vai receber projetos esportivos e sociais que são mantidos pela Prefeitura.

“Essa quadra e o campo de futebol society são muito importantes para fomentar e valorizar o esporte nessa comunidade. O esporte, a competição é que dão dignidade para as crianças”, garante o prefeito que também anunciou a volta dos jogos estudantis e da primavera para o segundo semestre deste ano.

O secretário de Esporte falou da importância deste equipamento público, que vai servir para o lazer e a prática esportiva na comunidade.

“Um espaço como esse traz consigo a estrutura necessária para a transformação de muitas vidas e famílias, através do esporte e do lazer. Pegamos um projeto inacabado e conseguimos finalizar com todo o apoio e vontade da nossa administração e do prefeito Leandro Peixe”, explica o secretário.

A deputada federal Soraya Santos, autora da emenda parlamentar que possibilitou a realização da obra, falou da sua alegria em inaugurar o local para práticas esportivas.

“Estou muito feliz em poder inaugur essa obra, justamente nessa semana de aniversário do município. Não é uma obra simples, não é uma obra qualquer. Quem olha para esse local vê que tem amor e comprometimento da administração na aplicação do recurso público com responsabilidade”, afirmou a parlamentar.