Rio Bonito está próxima de fazer parte de campanha nacional de turismo

Belezas naturais da cidade devem se tornar destino turístico após divulgação

Rio Bonito pode ser uma das cidades beneficiadas com a campanha “O Rio continua lindo. E perto!”. Lançada pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), e também pela Companhia de Turismo do Rio de Janeiro (TurisRio), a ação é direcionada para as unidades federativas que possuem grandes fluxos de turistas que visitam o Estado do Rio, além de ter o objetivo de promover os atrativos turísticos fluminenses e movimentar o setor para o verão de 2022.

As belezas naturais de Rio Bonito, como cachoeiras, rampas de voo livre, trilhas e outras atrações, se tornarão o destino de muitos turistas devido a esta campanha e outras ações que a Secretaria de Cultura e Turismo do município está realizando.

“Essa campanha funciona como uma vitrine, no intuito de promover o interior do Estado; uma grande promoção dos nossos atrativos e das belezas que Rio Bonito tem a oferecer aos turistas”, explica o secretário de Cultura e Turismo de Rio Bonito, Janderson Muniz.

A campanha percorrerá a capital do Rio, São Paulo (capital, Campinas e Ribeirão Preto), Minas Gerais (Belo Horizonte), Distrito Federal (Brasília) e Goiás (Goiânia) e tem quatro pilares: estande em shoppings, encontro comercial (“O Rio é de vocês”), show temático e campanha publicitária.

Em Gramado, no Rio Grande do Sul, a ação acontecerá durante a programação do Festuris.

Segundo Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo, a intenção é promover a retomada do turismo no cenário de avanço da vacinação, aproveitando a proximidade das férias e do verão.

“Milhares de pessoas passam diariamente pelos grandes shoppings. Eles oferecem o local ideal para uma ação promocional maciça. O final do ano se aproxima, e nesse período a busca por destinos para viajar aumenta. Nosso foco, atualmente, é neste público nacional. O Rio de Janeiro tem uma enorme diversidade turística e, com certeza, está pronto para receber os visitantes, cumprindo todas as normas sanitárias vigentes”, afirma Tutuca.

Para aumentar o desejo de viajar para o Rio de Janeiro, os frequentadores dos shoppings poderão vivenciar uma experiência diferente: assistir vídeos de realidade aumentada do Rio de Janeiro. Além disso, no mesmo período, será realizado, em todas as cidades visitadas pela campanha, um encontro de negócios chamado “O Rio é de vocês”, que tem o objetivo de possibilitar que os prestadores de serviços turísticos e os compradores dos mercados emissores, tais como agências de viagens e operadoras de turismo, troquem experiências e façam negócios.

“Foi uma grande sacada dar visibilidade para as experiências de realidade virtual, para que os visitantes tenho uma ideia dos nossos atrativos, e vamos acompanhar esta modernidade proposta pelo Governo do Estado” enfatizou Janderson Muniz.

Para o prefeito Leandro Peixe, a experiência de agregar o turismo local desta forma, alcançando diversos pontos estratégicos é um ganho para Rio Bonito. O prefeito confirma que pretende investir cada vez mais no crescimento do turismo no município.

“Quando exploramos as riquezas que nós temos, de natureza, produtos típicos da nossa região, trilhas, esportes e tantas outras coisas que fazem parte do turismo local, conseguimos alavancar o que temos de melhor. Como sempre digo, ser referência não é apenas uma questão de status, mas de reconhecimento pelo que nossa cidade tem de bom para oferecer”, finalizou Peixe.