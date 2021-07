Rio Bonito divulga resultado de processo seletivo

A Prefeitura de Rio Bonito divulgou o resultado final do Processo Seletivo da Atenção Secundária após análise de recursos do edital 005/2021. Foram divulgadas as listagens dos aprovados de nível superior e médio para a Secretaria Municipal de Saúde.

A listagem dos aprovados para nível superior são para os seguintes cargos: Cirurgião dentista endodontista, cirurgião dentista protesista, farmacêutico, fisioterapeuta especialista em neurologia, clínico geral, alergologista, cardiologista, dermatologista, endocrinologista, ginecologista, hematologista, infectologista, neurologista, obstetra, oretopedista, urologista, médico veterinário e nutricionista.

Além disso foi divulgado o resultado dos cargos de nível médio como auxiliar de saúde bucal e técnico em segurança do trabalho.